В Харькове активисты бросили заместителя Кернеса в мусорный бак

Под харьковским горсоветом заместителя Кернеса бросили в мусорный бак

В Харькове под зданием горсовета активисты бросили в мусорный бак заместителя харьковского мэра Геннадия Кернеса Андрея Руденко.

Как сообщает NewsRoom, молодые люди поймали чиновника с тыльной стороны мэрии, когда он вышел из здания.

В этот момент активисты, среди которых были представители Национального корпуса, подкатили мусорный бак, взяли Руденко за руки и за ноги и бросили в урну.

После того, как заместитель Кернеса выбрался наружу, ему дали спокойно уйти.

Отмечается, что в данный момент здание горсовета оцеплено полицией.

Утром в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.

В здании мэрии распылили газ из баллончика, также в помещении подожгли дымовые шашки.