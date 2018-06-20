20 июня 2018, среда

В Харькове активисты бросили заместителя Кернеса в мусорный бак

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Под харьковским горсоветом заместителя Кернеса бросили в мусорный бак
Фото: NewsRoom

Под харьковским горсоветом заместителя Кернеса бросили в мусорный бак

В Харькове под зданием горсовета активисты бросили в мусорный бак заместителя харьковского мэра Геннадия Кернеса Андрея Руденко.

Как сообщает NewsRoom, молодые люди поймали чиновника с тыльной стороны мэрии, когда он вышел из здания.

В этот момент активисты, среди которых были представители Национального корпуса, подкатили мусорный бак, взяли Руденко за руки и за ноги и бросили в урну.

После того, как заместитель Кернеса выбрался наружу, ему дали спокойно уйти.

Отмечается, что в данный момент здание горсовета оцеплено полицией.

Утром в Харьковском горсовете во время сессии произошли столкновения между муниципальной охраной и активистами.

В здании мэрии распылили газ из баллончика, также в помещении подожгли дымовые шашки.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове