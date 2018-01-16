В Харькове 18-летний водитель насмерть сбил парня на пешеходном переходе - видео

Во вторник, 16 января, в Харькове 18-летний водитель автомобиля Toyota Cаmry совершил наезд на 17-летнего парня на пешеходном переходе, от полученных травм он погиб на месте ДТП.

В местной полиции сообщили, что водитель Toyota сразу после смертельного наезда скрылся с места происшествия. Для его розыска в городе ввели в действие план Перехват.

Разыскиваемый автомобиль обнаружили на Салтовском шоссе, недалеко от места ДТП. Водитель также задержан. Им оказался 18-летний житель Харькова. Ему объявили о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 18 октября 2017 года на улице Сумской в центре Харькова внедорожник Lexus после столкновения с Volkswagen отбросило в толпу пешеходов, в результате чего погибли шесть человек, еще пятеро получили травмы.