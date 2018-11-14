В Харькове 150 домов отключат от тепла из-за ремонта

В Харькове 14 и 15 ноября отключат теплоснабжение и горячую воду в 150 многоквартирных домах, четырех школах и одном детском садике в связи с проведением ремонтных работ.
Как сообщает KHARKIV Today, отключение коснется жителей Немышлянского и Шевченковского районов Харькова.
Коммунальное предприятие Харьковские теплосети планирует 14 ноября провести ремонт тепломагистрали ТМ-45 по ул. Есенина. На 15 ноября запланирован ремонт на тепломагистрали по ул. Пожарского, 10/2.
На время ремонтных работ не будет тепла и горячей воды в зданиях по ул. Есенина, пр. Науки, ул. 23 августа, ул. О. Яроша, ул. Пожарского, ул. Б. Хмельницкого, пр. Александровский, ул. Подгорного.
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