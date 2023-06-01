В КГГА проводят обыски из-за закрытых укрытий во время российской атаки, что привело к гибели 3 человек

1 июня, 15:34
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НВ

НВ

Прокуратура и полиция Киева проводят обыски в КГГА в связи с сообщениями от жителей о закрытых укрытиях во время ночной атаки РФ, сообщает пресс-секретарь Надежда Максимец в комментарии Украинской правде.

«Сейчас продолжаются следственные действия в КГГА. В частности, обыски проходят в Департаменте муниципальной безопасности и здравоохранения», — сообщила Максимец.

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В ночь на четверг, 1 июня, Россия совершила очередную массированную атаку на Киев с использованием баллистических и крылатых ракет Искандер. Обломки упали в трех районах столицы, погибли три человека, среди них ребенок, также есть пострадавшие.

Были проведены следственные действия в поликлинике в Деснянском районе Киева, где по словам очевидцев не открыли укрытие во время атаки РФ на столицу.

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Редактор: Юлия Завадская
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