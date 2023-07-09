В Керчи прогремели взрывы. Оккупанты говорят о «сбитой ракете», приостанавливали движение на Крымском мосту

9 июля, 13:00
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В Крыму в воскресенье, 9 июля, прогремели взрывы. Российские оккупанты заявили о «сбитой крылатой ракете» в районе Керчи.

Как сообщает Крым.Реалии, около 12 часов несколько громких звуков, похожих на взрывы, прозвучали три-четыре раза подряд.

Марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов утверждает, что «силы ПВО сбили крылатую ракету». По его словам, повреждений и пострадавших нет.

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Российский Telegram-канал Mash, ссылаясь на свои источники, пишет, что движение по Крымскому мосту, где оккупанты усилили контроль, временно остановили в обе стороны якобы из-за «попытки атаки».

Обновлено в 13:17. Глава «министерства транспорта Крыма» Николай Лукашенко заявил, что движение по мосту уже возобновили.

В оккупированных Россией Крыму и Севастополе с августа 2022 года регулярно слышны звуки взрывов. Российские власти обычно объясняют это «работой ПВО», обвиняя Украину в атаках, или учениями российских военных. В октябре 2022 года на Крымском мосту произошел взрыв. Сейчас на полуострове действует повышенный (желтый) уровень «террористической опасности», объявленный оккупантами.

Комментируя в мае 2023-го очередной взрыв на железной дороге, который произошел под Бахчисараем, представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что ответственно и безопасно инфраструктура в Крыму заработает только тогда, когда его деоккупирует Украина.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Крым Сергей Аксенов Керчь Оккупация Крыма Крымский мост

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