В Керчи возросло количество погибших в результате взрыва в колледже

Число жертв взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи возросло до 13.
Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, сообщает Интерфакс.
"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются", - сказала Петренко.
Ранее сообщалось о десяти погибших в результате взрыва.
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Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.
В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.
Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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