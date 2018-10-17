В Керчи возросло количество погибших в результате взрыва в колледже

Жертвами взрыва в Керчи стали уже 13 человек

Число жертв взрыва в политехническом колледже оккупированной Керчи возросло до 13.

Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко, сообщает Интерфакс.

"На данный момент известно о 13 погибших и около 50 раненых, большая часть из них - подростки. Данные о пострадавших уточняются", - сказала Петренко.

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате взрыва.

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Ранее сообщалось, что в колледже в оккупированной Керчи прогремел взрыв. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

В свою очередь российские силовики заявили, что в колледже сработало взрывное устройство.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "теракт".