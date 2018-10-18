В Керчи возросло количество погибших от взрыва и стрельбы в колледже

Количество погибших в результате нападения на Керченский политехнический колледж увеличилось до 21 человека

Число жертв в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже оккупированной Керчи возросло до 21.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.

Ранее сообщалось о 20 погибших в результате массового убийства в керченском колледже.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство".Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.