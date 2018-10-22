22 октября 2018, понедельник

В Керчи возле политехнического колледжа произошел взрыв: пострадала женщина

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Взрыв произошел в здании, расположенном возле политехнического колледжа, где произошло массовое убийство

Взрыв произошел в здании, расположенном возле политехнического колледжа, где произошло массовое убийство

В оккупированной Керчи произошел взрыв в офисном здании, расположенном возле политехнического колледжа, где в результате взрыва и стрельбы погиб 21 человек.

По информации "крымского управления МЧС", в офисе произошел взрыв газа, в результате чего женщина получила ожоги, сообщает Интерфакс.

Также отмечается, что 13 человек были эвакуированы.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в аннексированном Россией Крыму. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой.

Жертвами взрыва стал 21 человек.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой. Его мотивы пока не известны.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.

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