В Керчи работающий на строительстве Крымского моста грузовик оставил без тепла школы, детсады и 22 тысячи семей

В ночь на среду, 14 ноября, в оккупированной РФ Керчи без тепла остались около 22 тысяч абонентов.

Как сообщается на сайте фейковой администрации города, причиной аварии стало ДТП с грузовиком, работающем на строительстве моста через Керченский пролив.

Двигаясь по Феодосийскому шоссе, водитель забыл опустить кузов, из-за чего задел им две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм.

В результате этого теплоснабжения лишились 55 многоквартирных домов, две школы и два детских сада, а также местная колония.