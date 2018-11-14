14 ноября 2018, среда

В Керчи работающий на строительстве Крымского моста грузовик оставил без тепла школы, детсады и 22 тысячи семей

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Водитель грузовика забыл опустить кузов и повредил трубы теплоснабжения
Фото с сайта псевдоадминистрации Керчи

Водитель грузовика забыл опустить кузов и повредил трубы теплоснабжения

В ночь на среду, 14 ноября, в оккупированной РФ Керчи без тепла остались около 22 тысяч абонентов.

Как сообщается на сайте фейковой администрации города, причиной аварии стало ДТП с грузовиком, работающем на строительстве моста через Керченский пролив.

Двигаясь по Феодосийскому шоссе, водитель забыл опустить кузов, из-за чего задел им две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм.

В результате этого теплоснабжения лишились 55 многоквартирных домов, две школы и два детских сада, а также местная колония.

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