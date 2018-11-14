В Керчи работающий на строительстве Крымского моста грузовик оставил без тепла школы, детсады и 22 тысячи семей

В ночь на среду, 14 ноября, в оккупированной РФ Керчи без тепла остались около 22 тысяч абонентов.
Как сообщается на сайте фейковой администрации города, причиной аварии стало ДТП с грузовиком, работающем на строительстве моста через Керченский пролив.
Двигаясь по Феодосийскому шоссе, водитель забыл опустить кузов, из-за чего задел им две трубы КБ ТЭЦ диаметром 800 мм.
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В результате этого теплоснабжения лишились 55 многоквартирных домов, две школы и два детских сада, а также местная колония.
Мы в 2020 году. Как изменится Украина?
В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла "Украина 2020. Что ждет страну".
Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?
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