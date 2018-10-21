21 октября 2018, воскресенье

В Керчи могут не восстанавливать здание колледжа и сделать из него мемориал

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Минстрой РФ проведет экспертизу и определит необходимую для восстановления сумму

Минстрой РФ проведет экспертизу и определит необходимую для восстановления сумму

В оккупированном Крыму могут не возобновлять корпус Керченского политехнического колледжа, где произошла массовая стрельба и взрыв, а взамен сделать из него мемориал, сообщил назначенный РФ вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко, передает Крим.Реалии.

По его словам, решение об этом должны принять совместно с преподавателями и студентами учебного заведения.

"Сначала нужно говорить с педагогами и студентами. Спросить, готовы ли они дальше проводить обучение в этом здании, все-таки моральная травма серьезная нанесена. В Беслане место осталось нетронутым и стало мемориалом, нам надо сначала переговорить с коллективом, детьми, а потом уже делать какие-то выводы", – отметил Михайличенко.

Также прокремлевский вице-премьер Крыма сообщил, что после окончания работы следователей сотрудники российского Минстроя в Крыму будут исследовать здание.

"После экспертизы будет понятна сумма, которая необходима для восстановления", – отметил он.

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Ранее сообщалось, что организатор массового расстрела и взрыва в техникуме в Керчи Владислав Росляков планировал свои действия с января 2017.

Напомним, 17 октября прогремел взрыв в Керченском политехническом колледже в включенном Россией Крыма. По словам очевидцев, взрыв произошел в помещении столовой. В результате взрыва и стрельбы погибли 21 человек.

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В СК РФ заявили, что вероятным террористом оказался 18-летний студент этого же колледжа Владислав Росляков. После нападения он покончил с собой.

Российские правоохранители расследуют взрыв по статье "массовое убийство". Прокуратура АР Крым зарегистрировала уголовное производство по факту террористического акта.

Журнал Новое Время №38

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