Елку в оккупированной Керчи украсили желтыми и синими игрушками, но после скандала их сняли — фото
Сторонникам РФ такое сочетание цветов напомнило флаг Украины (Фото:Крым.Реалии)
Желтые и синие шары на главной елке во временно подконтрольной РФ Керчи спровоцировали скандал среди противников Украины.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Прокремлевские пользователи соцсетей возмутились, что такое сочетание цветов напоминает им украинский флаг, в связи с чем оккупационная администрация приняла решение снять украшения, заменив их другими.
При этом, кроме елки, желтый синий цвета использованы в Керчи и в уличной иллюминации, демонтаж которой российским захватчикам обойдется значительно дороже.
Тем временем в Киеве, несмотря на все попытки РФ испортить украинцам зимние праздники, зажгли главную елку страны.