Елку в оккупированной Керчи украсили желтыми и синими игрушками, но после скандала их сняли — фото 19 декабря, 18:18 Сторонникам РФ такое сочетание цветов напомнило флаг Украины (Фото:Крым.Реалии)

Желтые и синие шары на главной елке во временно подконтрольной РФ Керчи спровоцировали скандал среди противников Украины.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Фото: stringerukraine/Twitter

Прокремлевские пользователи соцсетей возмутились, что такое сочетание цветов напоминает им украинский флаг, в связи с чем оккупационная администрация приняла решение снять украшения, заменив их другими.

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При этом, кроме елки, желтый синий цвета использованы в Керчи и в уличной иллюминации, демонтаж которой российским захватчикам обойдется значительно дороже.

Тем временем в Киеве, несмотря на все попытки РФ испортить украинцам зимние праздники, зажгли главную елку страны.