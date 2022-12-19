Елку в оккупированной Керчи украсили желтыми и синими игрушками, но после скандала их сняли — фото

19 декабря, 18:18
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Сторонникам РФ такое сочетание цветов напомнило флаг Украины (Фото:Крым.Реалии)

Сторонникам РФ такое сочетание цветов напомнило флаг Украины (Фото:Крым.Реалии)

Желтые и синие шары на главной елке во временно подконтрольной РФ Керчи спровоцировали скандал среди противников Украины.

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Об этом сообщает Крым.Реалии.

stringerukraine/Twitter
Фото: stringerukraine/Twitter
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Прокремлевские пользователи соцсетей возмутились, что такое сочетание цветов напоминает им украинский флаг, в связи с чем оккупационная администрация приняла решение снять украшения, заменив их другими.

Видео дня

При этом, кроме елки, желтый синий цвета использованы в Керчи и в уличной иллюминации, демонтаж которой российским захватчикам обойдется значительно дороже.

https://twitter.com/LaraFilinni/status/1604751061230682114

Тем временем в Киеве, несмотря на все попытки РФ испортить украинцам зимние праздники, зажгли главную елку страны.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Российская агрессия Керчь Елка Новый Год Российская пропаганда Праздники Война России против Украины

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