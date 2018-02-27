В Казани мужчина устроил стрельбу из дома, трое раненых. Силовики готовят штурм

Фото с места стрельбы в Казани 27 февраля

В Казани (Россия) вечером 27 февраля мужчина открыл стрельбу из многоквартирного дома. По предварительным данным три человека были ранены.

Об этом сообщает Бизнес Online.

На месте инцидента по улице Авангардная работают сотрудники ОМОНа и спецназ. Силовики готовят штурм здания.

На первом этаже здания располагается отделение полиции. Одним из пострадавших стал полицейский, который хотел остановить стрелка. Он получил ранение в ногу.

Местные жители в соцсетях пишут, что стрельба ведется из квартиры на четвертом этаже.

Источники издания рассказали, что мужчина может быть в состоянии алкогольного опьянения. Стрельба началась еще в подъезде.

Издание Inkazan.ru пишет, что стрельбу устроил местный житель, который стреляет из охотничьего ружья в дверь квартиры 61, чтобы в нее попасть.

Ранее НВ сообщало, что в центре Одессы мужчина устроил стрельбу, трое полицейских ранены.