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В Карпатах выпало до 70 см снега, сохраняется наивысший уровень лавинной опасности

Сегодня, 11:24
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Карпаты засыпало снегом

Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

По состоянию на утро среды, 19 декабря, в Карпатах выпало до 70 см снега.

Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного Центра гидрометеорологии Владимир Фригович, пишет Укринформ.

"На станции Пожижевской насыпало до 70 см снега. В Карпатах сохраняется высочайший степень лавинной опасности", - уточнил он.

По словам Фриговича, на Прикарпатье ожидается прекращение осадков. Они возобновятся через несколько дней, возможен мокрый снег и дождь.

Ранее сообщалось, что в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.

Теги:   Карпаты Снег Снежная лавина

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