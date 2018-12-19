В Карпатах выпало до 70 см снега, сохраняется наивысший уровень лавинной опасности
Сегодня, 11:24
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По состоянию на утро среды, 19 декабря, в Карпатах выпало до 70 см снега.
Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного Центра гидрометеорологии Владимир Фригович, пишет Укринформ.
"На станции Пожижевской насыпало до 70 см снега. В Карпатах сохраняется высочайший степень лавинной опасности", - уточнил он.
По словам Фриговича, на Прикарпатье ожидается прекращение осадков. Они возобновятся через несколько дней, возможен мокрый снег и дождь.
Ранее сообщалось, что в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.