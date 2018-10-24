В Карпатах выпал снег: замело популярный курорт Драгобрат - фото

В Карпатах ночью выпал снег, в частности, замело популярный горнолыжный курорт Драгобрат.
Трансляция с веб-камер свидетельствует, что снег на Драгобрате продолжает падать.
По информации Черногорского горного поисково-спасательный поста, на горе Поп Иван Черногорский температура составляет -3 °С, ветер северо-западный 10 м/с, порывистый, облачно, ограниченная видимость, мелкий снег.
По прогнозам синоптиков, в Карпатах и Прикарпатье местами ожидаются сильные осадки, метель, на высокогорье сильный снег.
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