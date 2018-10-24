24 октября 2018, среда

В Карпатах выпал снег: замело популярный курорт Драгобрат - фото

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Снег выпал на горнолыжном курорте Драгобрат
Скриншот

Снег выпал на горнолыжном курорте Драгобрат

В Карпатах ночью выпал снег, в частности, замело популярный горнолыжный курорт Драгобрат.

Трансляция с веб-камер свидетельствует, что снег на Драгобрате продолжает падать.

По информации Черногорского горного поисково-спасательный поста, на горе Поп Иван Черногорский температура составляет -3 °С, ветер северо-западный 10 м/с, порывистый, облачно, ограниченная видимость, мелкий снег.

По прогнозам синоптиков, в Карпатах и Прикарпатье местами ожидаются сильные осадки, метель, на высокогорье сильный снег.

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