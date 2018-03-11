В Карпатах продолжают искать туриста из Киева, который потерялся 7 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области в Facebook.

7 марта на горе Поп Иван находилась туристическая группа из четырёх человек. Утром они отправились по маршруту в направлении горы Говерла, однако около 10:00 часов разделились: трое пошли в сторону Говерлы, а один человек изменил маршрут движения и пошел в сторону горы Ушастый Камень, вблизи села Дземброня Верховинского района.

27-летний Константин Зинченко должен был вернуться домой 9 марта.

Уже с 8 утра 10 марта началась поисково-спасательная операция, к которой привлекли 17 спасателей и три единицы техники. Четыре поисковые группы обследовали территорию в районе гор Ушастый Камень, Смотрич и Поп Иван, полонины Чуфрова, Смотрич, Погорилец.

Поисковые работы продолжаются.

Полиция обращается к лицам, которым известна какая-либо информация о возможном местонахождении мужчины безотлагательно сообщить по следующим телефонам: 0986686288, 0680081927 или на линию 102.

Приметы разыскиваемого: рост 185 см., волосы светлые, с собой имел большой рюкзак с карематами, среднего телосложения.

Был одет: зеленая зимняя куртка, сверху которой была одета куртка красного цвета, черная шапка, серые штаны.

Ранее сообщалось, что в Карпатах группу киевлян накрыла лавина.