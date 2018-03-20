В Карпатах погиб один из группы потерянных туристов. Синоптики просят воздержаться от походов

Утром 19 марта спасателям сообщили, что в районе вершины Поп Иван Раховского района Ивано-Франковской области во время прохождения туристического маршрута потеряли ориентир и заблудились трое украинцев. В результате стало известно, что один из них погиб.

Спасатели Закарпатской области получили сообщение о потерянных туристах в 7:30. На их поиски отправились пятеро спасателей и одна единица спецтехники. Одного из них, 32-летнего ужгородца, специалисты нашли в 16:45, его 30-летний друг из Тернополя самостоятельно вышел к населенному пункту Шибене.

По словам найденных туристов, у их знакомого случился сердечный приступ, от которого тот скончался во время похода. Поиски его тела продолжаются. Погибший мужчина приехал в горы из Ужгорода. Ему было 34 года.

В то же время начальник отдела Ивано-Франковского областного центра по гидрометеорологии Татьяна Атаманюк в комментарии Укринформ заявила, что в горах Ивано-Франковской области средний покров снега достигает 2 м. Людей просят воздержаться от походов на Черногорский хребет и Горганы в ближайшие дни из-за значительной лавинной опасности.

Сейчас в Карпатах мороз достигает 15 градусов. Потепление следует ожидать не ранее, чем 24 марта.

Напомним, на выходных в Карпатах сошла лавина. Сход лавины свежего снега объемом 1050 кубометров обнаружили на северо-восточном склоне горы Брескул в Ивано-Франковской области.