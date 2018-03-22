В Карпатах нашли двух иностранных туристов, которые заблудились в горах

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В Карпатах сохраняется опасность схода лавин
Скриншот с видео

В Карпатах сохраняется опасность схода лавин

21 марта во время спуска с горы Поп Иван заблудились два иностранных туриста – парень из Польши и девушка из Испании.

По данным спасателей, поиски продолжались около двух часов. Поздно вечером туристов нашли на склоне горы Ушастый Камень, их состояние удовлетворительное.

Спасатели провели их на пастбище Смотрич для ночлега в хижине.

Утром 22 марта туристов доставили в село Дземброня Верховинского района.

Ранее сообщалось, что в Карпатах погиб один из группы потерянных туристов. По словам найденных туристов, у их знакомого случился сердечный приступ, от которого тот скончался во время похода. Спасатели также просили воздержаться от походов из-за значительной лавинной опасности.

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