Сугробы уже больше метра: спасатели рассказали о погоде в Карпатах — видео
ГСЧС опубликовала видео, снятое на Черногорском поисково-спасательном посту (Фото:Скриншот видео ГСЧС)
Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала воздержаться от походов в Карпаты, предупредив об опасности из-за значительного ухудшения погодных условий.
Как сообщается, по состоянию на пятницу, 18 ноября, толщина снежного покрова в горах местами уже превышает метр.
«В настоящее время прогноз погоды не позволяет отправляться в туристические походы. На горе Поп Иван толщина снежного покрова составляет 40−60 см, а на склонах — больше метра. Ни в коем случае не рискуйте и не подвергайте себя и близких опасностям!», — предупредили в ГСЧС, опубликовав видео, снятое на Черногорском поисково-спасательном посту.
По словам синоптика Натальи Диденко, с середины ноября в Украине началось резкое похолодание.
«Градусы направятся к минусам даже в дневные часы, атмосферные фронты принесут осадки — дожди будут постепенно переходить в мокрый снег», — рассказала она, посоветовав готовиться к морозам.