Сугробы уже больше метра: спасатели рассказали о погоде в Карпатах — видео

18 ноября, 14:28
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ГСЧС опубликовала видео, снятое на Черногорском поисково-спасательном посту (Фото:Скриншот видео ГСЧС)

ГСЧС опубликовала видео, снятое на Черногорском поисково-спасательном посту (Фото:Скриншот видео ГСЧС)

Госслужба по чрезвычайным ситуациям призвала воздержаться от походов в Карпаты, предупредив об опасности из-за значительного ухудшения погодных условий.

Как сообщается, по состоянию на пятницу, 18 ноября, толщина снежного покрова в горах местами уже превышает метр.

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«В настоящее время прогноз погоды не позволяет отправляться в туристические походы. На горе Поп Иван толщина снежного покрова составляет 40−60 см, а на склонах — больше метра. Ни в коем случае не рискуйте и не подвергайте себя и близких опасностям!», — предупредили в ГСЧС, опубликовав видео, снятое на Черногорском поисково-спасательном посту.

Видео дня

https://twitter.com/SESU_UA/status/1593575962138103811

По словам синоптика Натальи Диденко, с середины ноября в Украине началось резкое похолодание.

«Градусы направятся к минусам даже в дневные часы, атмосферные фронты принесут осадки — дожди будут постепенно переходить в мокрый снег», — рассказала она, посоветовав готовиться к морозам.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   ГСЧС Снег Карпаты Горы Погода

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