В Карпатах нашли тело второго мужчины, который пытался нелегально выехать из Украины — ГПСУ 29 декабря, 19:24 Об исчезновении четырех мужчин в Карпатах на румынской границе стало известно 25 декабря (Фото:пресс-служба ГПСУ)

На Закарпатье на границе с Румынией пограничники нашли тело второго мужчины, который вместе с группой пытался незаконно выехать из Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Об исчезновении четырех мужчин в Карпатах на румынской границе стало известно 25 декабря. 27 декабря вечером пограничники Румынии сообщили о задержании ими двух из четырех нарушителей границы, а также об обнаружении тела третьего.

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Ведомство сообщает, что до места вероятного пребывания четвертого из пропавших мужчин со стороны Румынии было добраться невозможно, поэтому пограничники приняли совместное решение о поиске мужчины на румынской территории со стороны Украины.

«Впоследствии румынские пограничники сообщили, что обнаружили последнего разыскиваемого мужчину, но, к сожалению, без признаков жизни. Поисковую операцию усложнял высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствовало использованию автомобильной техники», — говорится в сообщении.

В ГПСУ призвали воздержаться от походов в горы, где наблюдаются сложные погодные условия: мороз, метель, порывы сильного ветра и густой туман.

25 декабря стало известно, что группа из шести украинцев незаконно пересекла украинско-румынскую границу в горах Карпат днем ранее.

В тот же день двоих из них задержали на территории Румынии, а позже еще двоих нарушителей границы задержали в горах.

Горные спасатели Румынии сообщали, что в горах остаются двое пострадавших украинцев. У одного из них множественные переломы и травма головы с кровотечением. Последний телефонный контакт с ним был установлен утром 26 декабря.

Отмечается, что они находились на высоте более 1800 метров, не имея необходимой для таких условий одежды и экипировки.