«Родился в рубашке». В Карпатах мужчина выжил после падения с 80-метровой высоты 14 июня, 18:20 Цей матеріал також доступний українською Мужчина выжил (Фото:ГСЧС / Facebook)

В Карпатах житель Закарпатья во время похода в горы упал с высоты в 80 метров и выжил. Его смогли обнаружить спасатели.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в своем Facebook.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел в понедельник, 13 июня. Комментируя этот случай, в ГСЧС добавили, что мужчина «родился в рубашке».

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«Вчера спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что во время прохождения туристического маршрута на полонине Драгобрат, близ горы Близница, нуждается в помощи местный житель. На помощь на спецавтомобилях поспешили специалисты горных поисково-спасательных отделений Ясиня и Квасы», — говорится в сообщении.

Мужчину нашли около 17:00, оказали ему помощь и доставили в больницу в Ясине.

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