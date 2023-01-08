Россияне за сутки выпустили более 200 снарядов по Гуляйполю 8 января, 03:45 Последствия обстрела Гуляйполя (Фото:Национальная полиция Украины)

Национальная полиция Украины сообщила, что в канун Рождества, 6 января, российские оккупанты выпустили по Гуляйполю Запорожской области более 200 снарядов.

Полиция отметила, что оккупанты обстреливали город из танков, минометов и применяли реактивные системы залпового огня.

Из-за обстрелов был поврежден как жилищный фонд, так и местная гражданская инфраструктура.

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Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Ранее в Запорожской ОВА сообщили, что российские оккупанты в течение пятницы, 6 января, обстреляли 16 населенных пунктов в Запорожской области.

Отмечается, что под вражеские обстрелы попала гражданская инфраструктура в населенных пунктах Гуляйполе, Плавни, Каменское, Степное, Павловка, Дорожнянка, Щербаки, Полтавка, Новоандреевка, Ольговское, Малиновка, Луговское, Цветково, Железнодорожное, Малые Щербаки и Степногорск.

