В Канаду отправят карпатских пчел для спасения популяции

Пасечники из Всеукраинского братства пчеловодов Украины помогут восстановить исчезающую популяцию пчел в Канаде, передает Голос Америки.

Посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил в Twitter, что партнером станет канадский проект Niagara Beeway. По его словам, украинские пчеловоды помогут как знаниями, так и карпатскими пчелами.

По данным издания, исследователи отмечают сокращение популяции пчел в Северной Америке в целом.

Напомним, что в прошлом году Украина попала в тройку крупнейших мировых экспортеров меда.