Поисковые работы идут уже 11 суток. В Камышевахе после российского авиаудара обнаружили еще двоих погибших и фрагменты тел

В Камышевахе Запорожской области на одиннадцатые сутки поисковых работ спасатели обнаружили тела еще двоих погибших и фрагменты тел других жертв российского авиаудара, нанесенного 2 ноября.

Об этом в четверг, 12 ноября, сообщает полиция Запорожской области, публикуя фотографии с места удара, где продолжают работать криминалисты, следователи, расчеты ГСЧС и антидроновая группа полиции, обеспечивающая воздушное прикрытие.

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«После трех дней безрезультатных поисков наконец удалось обнаружить еще двоих погибших и фрагменты тел других погибших», — сообщили в полиции.

Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

В то же время специалисты центра розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, проводят идентификацию извлеченных тел. На данный момент установлены личности 48 погибших, уточнили в полиции.

Там также подчеркнули, что делается все возможное для установления судьбы остальных людей, которые на данный момент считаются пропавшими без вести и могут находиться под завалами.

«А также — чтобы семьи наконец получили возможность достойно похоронить всех, чью жизнь жестоко оборвала оккупационная армия РФ», — подчеркнули полицейские.

Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

Фото: Национальная полиция Украины / Telegram

2 ноября войска РФ нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами по Камышевахской гимназии, где раздавали гуманитарную помощь. Спустя час оккупанты сбросили еще одну бомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где находились люди. Среди погибших — полицейские и спасатели.

По данным ОВА, по состоянию на 8 ноября было известно о 55 погибших, 45 человек считались пропавшими без вести, однако часть из них, вероятно, находится среди тех, чьи тела уже удалось обнаружить.

Также 8 ноября сообщалось, что Россия трижды за день нанесла удары беспилотниками по спасателям, разбиравшим завалы в Камышевахе. Повреждены пожарные машины и другой транспорт.