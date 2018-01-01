В камере с кавказским министром: адвокат посетила украинского моряка Зинченко Сегодня, 20:19 193 Цей матеріал також доступний українською Украинский моряк отказался считать себя нарушителем границы

В четверг, 13 декабря, адвокат Эмине Авамилева посетила в московском СИЗО Лефортово украинского моряка Вячеслава Зинченко, захваченного в Керченском проливе 25 ноября.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов.

По его словам, 20-летний украинец считает себя военнопленным и отказался давать российским следователям показания.

Во время общения с адвокатом у него не были замечены признаки подавленного состояния или депрессии, однако он расстроился, когда узнал, что, скорее всего, ему продлят срок содержания под стражей.

"Молодой застенчивый паренек. 20 лет исполнилось летом. Первым делом спросил, долго ли сидеть ему еще в этом Лефортово... Говорит, хотел высшее образование получать по специальности и уже подал документы в мореходку", - рассказал Полозов.

По словам Зинченко, его поместили в двухместную камеру с "бывшим министром одной кавказской республики", который "постоянно молится" и особо не общается, но охотно делится едой.

"В камере есть холодильник и телевизор с тремя российскими каналами. Зинченко очень был удивлен, когда увидел, что про него и его товарищей говорит пропаганда", - сообщил адвокат.

Он добавил, что украинец получил письма поддержки из Москвы и Санкт-Петербурга, передачу от волонтеров и посылку с одеждой, но ему не хватает сигарет, сгущенки и мяса.

Письмо, написанное родным, российская цензура по неизвестным причинам не пропустила.

Российские силовики захватили два малых артиллерийских бронированных катера Бердянск и Никополь и рейдовый буксир Яны Капу и 24 военнослужащих ВМС ВС Украины 25 ноября в районе Керченского пролива во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины, ранения получили три украинских моряка.

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Россия настаивает, что украинские военные корабли нарушили госграницу при переходе из Черного моря в Азовское море. Подконтрольный Кремлю суд Крыма арестовал всех захваченных моряков до 25 января 2019 года. Российская сторона вменяет им "незаконное пересечение госграницы", за что им грозит до шести лет лишения свободы. Официальный Киев считает их военнопленными.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

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