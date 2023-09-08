В Каменском на улице застрелили мужчину, в области проводят полицейскую спецоперацию 8 сентября, 23:05 Город Камянское (Фото:Ed1984 via Wikipedia)

В городе Каменском, что в Днепропетровской области, в пятницу, 8 сентября, застрелили мужчину. Правоохранители объявили о проведении спецоперации по задержанию преступника во всем регионе.

Около 13 часов в городе Каменское 30-летний злоумышленник нанес смертельное огнестрельное ранение мужчине. В результате огнестрельного ранения 29-летний пострадавший погиб.

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Установлено, что после инцидента нападавший скрылся на автомобиле Subaru Forester серого цвета.

Для выявления автомобиля и задержания причастного к стрельбе на территории Днепропетровской области введена полицейская операция, ориентированы все наряды полиции.

«Полиция просит с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — говорится в сообщении.

Правоохранителями открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.