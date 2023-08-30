Дроны СБУ атаковали «избирательный участок» оккупантов в Каменке-Днепровской, есть много раненых. NV получил фото и видео 30 августа, 10:02 СБУ атаковала коллаборантов в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, сообщили источники NV (Фото:Фото предоставлено источниками NV в СБУ)

Служба безопасности Украины с помощью беспилотников во вторник, 29 августа, атаковала «избирательный участок» в оккупированном городе Каменка-Днепровская Запорожской области, когда там проходил сбор «председателей участковых избирательных комиссий» всего района. Об этом NV сообщили источники в СБУ.



По словам собеседников, там собрались более 30 предателей, которых охраняли российские военные, в частности, кадыровцы. Они решили проводить на временно оккупированной территории региона «выборы» и хотели организовать раздачу «бюллетеней» и кабинки для голосования.

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Однако СБУ с помощью ударных дронов «подкорректировала» планы оккупантов. По данным источников NV в спецслужбе, атаку осуществляли несколькими волнами. Ее точные последствия «можно будет оценить позже» — сейчас известно о многих раненых.

Сам город окружен российскими военными, которые активируют свои РЭБ, ПВО и другие средства, но, по словам источников, защитить предателей «они могут только на словах».

«Успешная атака СБУ — очередной сигнал всем коллаборантам, что работать на Россию опасно для жизни и здоровья», — заявили NV собеседники.

Фото: Предоставлено источниками NV в СБУ

Ранее в Главном управлении разведки рассказали, что 24 августа в Каменке-Днепровской около 6 утра в окно квартиры «замглавы» оккупационной «военно-гражданской администрации» Александра Реймера залетел дрон-камикадзе. Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу. Это ГУР удалось сделать с помощью местного движения сопротивления.

