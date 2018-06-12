12 июня 2018, вторник

В Каменец-Подольском в подпольном цеху производили "брендовый" алкоголь

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Стоимость изъятого контрафакта составляет почти 2 млн гривен
Фото: СБУ

Стоимость изъятого контрафакта составляет почти 2 млн гривен

В Хмельницкой области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольное производство и сбыт фальсифицированного алкоголя из недоброкачественного сырья.

"Четверо жителей Каменец-Подольского организовали производство контрафактных алкогольных напитков под видом марок известных брендов. Подпольный цех по изготовлению фальсификата злоумышленники оборудовали в одном из заброшенных складских помещений города", - рассказали в СБУ.

Как сообщается, готовую продукцию злоумышленники разливали в так называемые ПЭТ-бутылки различной емкости и пакеты bag-in-box.

"Поддельную водку дельцы сбывали на территории региона через доверенных лиц. Во время санкционированных обысков в подпольном цеху изъяты почти 5 тысяч литров этилового спирта и 2 тысячи литров фальсифицированного алкоголя, а также около 50 коробов контрафактных табачных изделий. Стоимость изъятого товара по ценам черного рынка составляет почти 2 млн гривен", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Борисполе в результате отравления алкоголем умерли шесть человек.

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