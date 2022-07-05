Российские войска пригнали на станцию Каланчак 17 вагонов снарядов и подкрепление из Хабаровского края

5 июля, 03:37
Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оперативное командование Юг сообщает, что российские войска пригнали на оккупированную станцию Каланчак Херсонской области 17 вагонов боеприпасов и подкрепление из Хабаровского края.

«В рамках логистического обеспечения войск из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами. На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края. Но оккупанты слишком деморализованы и изыскивают возможность получения легких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ», — сообщили в командовании.

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Также сообщается, что украинские защитники и защитницы провели ряд атак по позициям оккупантов. Всего были уничтожены:

  • 30 оккупантов;
  • танк Т-62;
  • РСЗО Ураган;
  • гаубица Мста-Б;
  • 8 единиц автомобильной техники;
  • два склада боеприпасов.
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В северо-западной части Черного моря находятся 3 надводных и 2 подводных судна, на которых установлены более 30 ракет Калибр.

https://www.facebook.com/watch/?v=358892029534489&ref=sharing

В течение предыдущей недели Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.

https://www.youtube.com/watch?v=xY8o7SkmyKE
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесская область Запорожская область Херсонская область Николаевская область Война в Украине Война России против Украины

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