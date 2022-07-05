Российские войска пригнали на станцию Каланчак 17 вагонов снарядов и подкрепление из Хабаровского края 5 июля, 03:37 Российские оккупанты в Украине (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оперативное командование Юг сообщает, что российские войска пригнали на оккупированную станцию Каланчак Херсонской области 17 вагонов боеприпасов и подкрепление из Хабаровского края.

«В рамках логистического обеспечения войск из временно оккупированного Крыма на железнодорожную станцию Каланчак прибыло 17 вагонов с боеприпасами. На усиление живой силы прибыло подкрепление из Хабаровского края. Но оккупанты слишком деморализованы и изыскивают возможность получения легких ранений для выхода из состава действующего подразделения и возвращения в РФ», — сообщили в командовании.

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Также сообщается, что украинские защитники и защитницы провели ряд атак по позициям оккупантов. Всего были уничтожены:

30 оккупантов;

танк Т-62;

РСЗО Ураган;

гаубица Мста-Б;

8 единиц автомобильной техники;

два склада боеприпасов.

В северо-западной части Черного моря находятся 3 надводных и 2 подводных судна, на которых установлены более 30 ракет Калибр.

В течение предыдущей недели Генштаб сообщил об освобождении двух сел в Херсонской области — Потемкино и Ивановки. В ОК Юг заявляли, что ВСУ понемногу оттесняют российских оккупантов. Войска РФ вынуждены обустраивать запасные рубежи.



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