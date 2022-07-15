«Не знает о гибели дочери». Бабушка погибшей Лизы рассказала, в каком состоянии находится ее мама

15 июля, 23:21
Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:lizilove / instagram)

Девочка Лиза и ее мама Ирина Дмитриева (Фото:lizilove / instagram)

В четверг, 14 июля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице — 23 человека погибли. Одной из жертв обстрела стала девочка Лиза, ее мама находится в реанимации.

Журналисты Суспільне связались с мамой тяжело раненной женщины. Она рассказала, в каком сейчас состоянии находится ее дочь.

«Ноги, руки целые. То, что пишут, что оторвало — нет. Ноги, руки — все целое. Но у нее очень тяжелая травма брюха: печень, легкие», — говорит женщина.

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Ирине сделали операцию. Пока она в тяжелом состоянии, вчера ее отключили от аппарата искусственной вентиляции легких.

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«Она говорила с главврачом. У нее только один вопрос: «Где моя Лиза?», — рассказывает Лариса.

По словам женщины, Ирина звонила ей после трагедии и говорила, что ее Лиза погибла, однако пока она этого не вспоминает.

«У нее, наверное, шок, потому что она же мне сказала, что Лизы больше нет. У нее что-то с памятью произошло. Но он (врач — ред.) запретил. Сказал: она не выдержит, сразу обоих похороните, если расскажете, что ребенок умер», — рассказала Лариса.

15 июля глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что среди погибших трое детей — четырехлетняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет.

https://www.youtube.com/watch?v=EVFmwSdL0Uc

14 июля Россия нанесла ракетные удары по Виннице. Целями стали гражданские объекты в центре города. 23 человека погибли.

Российские оккупанты использовали для нанесения удара ракеты Калибр, которые запустили из района мыса Фиолент в оккупированном Крыму.

После очередных ударов россиян по мирным жителям президент Владимир Зеленский призвал мировое сообщество признать Россию страной-террористом.

Редактор: Евгений Василенко

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