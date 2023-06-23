Жители оккупированных территорий получат помощь после подтоплений, если выедут на подконтрольные Украине земли — Верещук
Подрыв Каховской ГЭС (Фото:t.me/energoatom_ua)
Пострадавшие в результате подтоплений после подрыва ГЭС с оккупированных территорий могут получить одноразовую помощь, если выедут на подконтрольные Украине земли. Право на помощь будут иметь также те, кто выедет с оккупированной территории потом.
Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.
Речь идет об единовременной денежной помощи от правительства Украины в размере 5000 гривен и 6600 гривен — от Международной организации по миграции ООН. Помощь предусмотрена для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.
Вице-премьер подчеркнула, что рассчитывать на такие выплаты могут в том числе люди, которые с 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию. В частности, речь идет о левом береге Херсонской области.
«К примеру, жители Алешек, Голой Пристани
В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.
Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.