Жители оккупированных территорий получат помощь после подтоплений, если выедут на подконтрольные Украине земли — Верещук 23 июня, 16:28 Подрыв Каховской ГЭС (Фото:t.me/energoatom_ua)

Пострадавшие в результате подтоплений после подрыва ГЭС с оккупированных территорий могут получить одноразовую помощь, если выедут на подконтрольные Украине земли. Право на помощь будут иметь также те, кто выедет с оккупированной территории потом.

Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук.

Речь идет об единовременной денежной помощи от правительства Украины в размере 5000 гривен и 6600 гривен — от Международной организации по миграции ООН. Помощь предусмотрена для пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Вице-премьер подчеркнула, что рассчитывать на такие выплаты могут в том числе люди, которые с 6 июня выехали из подтопленных районов временно оккупированной территории на подконтрольную Украине территорию. В частности, речь идет о левом береге Херсонской области.

«К примеру, жители Алешек, Голой Пристани и т. д. […] Такое право будут иметь также те, кто выедет с временно оккупированной территории потом. Сейчас нам известно о том, что люди массово начали уезжать из ВОТ. Они ищут какие-либо пути и возможности для этого. Собственно, мы их ждем, и все они могут претендовать на такую помощь», — отметила Ирина Верещук.

В ночь на вторник, 6 июня, войска РФ взорвали Каховскую ГЭС, которую контролировали более года.

Города и села ниже по Днепру затопило полностью или частично.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал российский теракт на Каховской ГЭС крупнейшей рукотворной экологической катастрофой в Европе за десятки лет.