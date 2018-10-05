В каких сферах украинцам платят больше

Неплохо платят за работу в финансовой и страховой сферах

Самые высокие средние зарплаты украинцы получают в сфере авиатранспорта, сообщила Государственная служба статистики. О заработках украинцев - в сюжете Радио НВ.

Также платят неплохо за работу в финансовой и страховой сферах, информации и телекоммуникаций. Меньше всего же получают в сфере здравоохранения и почтовой деятельности. В августе этого года средняя зарплата была около 9 тыс. грн.

Подробности о средней зарплате украинцев

В среднем работники авиатранспорта зарабатывают около 40 тыс. грн за более 140 отработанных часов в месяц. Этот показатель оплаты труда почти в четыре раза больше, чем в других отраслях.

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Около 15 тыс. за такое же количество часов получают украинцы в таких сферах деятельности, как информация и телекоммуникации, финансы, страхование, государственное управление и оборона. 10 тыс. грн за более 140 часов получают украинцы, работающие в сельском хозяйстве и различных видах транспорта. Это, в частности, водный, наземный и трубопроводный.

Статистика не отражает области IТ, которая стремительно развивается и в основном имеет международные капиталы

К заработной плате в несколько выше 10 тыс. грн также относятся научно-технические сферы деятельности, в частности, исследования и разработки. На это потребуется около 130 часов. От 8 до 10 тыс. украинцы получают в сферах торговли, ремонта техники, строительства, промышленности.

Количество отработанных часов - около 150 в месяц. 6-7 тыс. в месяц получают работники как технических, так и творческих профессий. Это, в частности, отрасль недвижимости, административного обслуживания, хозяйства вроде лесного и рыбного, организации питания. В среднем в этой отрасли работают около 150 часов.

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К этой категории заработной платы также относятся сферы деятельности, например, образовательная, спортивная, художественная, отдых и развлечения. Однако необходимо отработать менее 120 часов. Меньше всего получают работники сферы здравоохранения, социальной помощи, почтовой и курьерской деятельности.

Международный капитал

Согласно данным Госстата, самые высокие средние зарплаты в августе были в Киеве - почти 14 тыс. грн, тогда как в Киевской области - чуть выше 9 тыс. грн.

Авиационная сфера действительно предлагает лучшие условия по рынку в последние годы, однако ситуация с заработком украинцев скорее всего несколько иная. На это влияет много факторов, в том числе и сам подсчет данных, отметила руководитель экспертно-аналитического центра Международного кадрового портала HeadHunter Украина Екатерина Криворученко.

Многие считают неприемлемым рассказывать о своей зарплате

По ее словам, такая статистика не отражает области IТ, которая сегодня стремительно развивается и в основном имеет международные капиталы.

"Если говорить о средних по рынку, то в городах от 8 до 12 тыс., а в регионах - ниже", - сказала Криворученко.

Непросто определить средние зарплаты также и потому, что многие считают неприемлемым об этом рассказывать, а в некоторых компаниях такая информация может быть коммерческой тайной, добавила Екатерина Криворученко.

Высокие зарплаты в авиатранспорте не слишком репрезентативны и прежде всего касаются пилотов, рассказал авиаєксперт Вячеслав Коновалов. По его словам, самые большие зарплаты у пилотов из-за большой ответственности.