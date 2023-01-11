В Украине растет потребление электроэнергии из-за существенного похолодания, в двух областях введены аварийные отключения — Укрэнерго 11 января, 11:36 В Украине растет потребление электроэнергии из-за сильного похолодания в центральных и восточных областях (Фото:Jakub Pabis/Unsplash)

По состоянию на 10:00 утра среды, 11 января, в Украине растет потребление электроэнергии из-за существенного похолодания на востоке и в центре страны, в двух областях действуют аварийные отключения.

Как сообщили в пресс-службе Укрэнерго в Facebook, для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, действующие на протяжении всех суток — с 00:00 до 24:00.

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С самого утра экстренные отключения света введены в Днепропетровской и Харьковской областях, там лимиты были критически превышены.

В отдельных областях вследствие порывистого ветра повреждения в сетях операторов системы распределения, ведутся ремонтные работы.

В прифронтовых регионах на востоке и юге ситуация с электроснабжением остается сложной из-за значительных повреждений электросетей и высокой активности боевых действий.

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Пока энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию, среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений света, поскольку РФ готовится нанести очередной ракетный удар по энергетической инфраструктуре.