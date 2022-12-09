В Укрэнерго сообщили, в каких областях самая сложная ситуация со светом 9 декабря, 14:13 Самая сложная ситуация с электроэнергией в Одесской и Херсонской областях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением остается в Одесской, Херсонской и Харьковской областях.

Об этом в ходе брифинга сообщил глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, в Херсонской области фактически была уничтожена энергосеть и сейчас ее восстанавливают по частям.

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«Уровень заминирования там за пределами нашего воображения», — заявил Кудрицкий.

По его словам, также усложнены работы в Харьковской и Донецкой областях по восстановлению как сетей, так и объектов генерации.

«Но, безусловно, на юге, и вероятно, в Харьковской области ситуация самая острая», — добавил Кудрицкий.

Ранее генеральный директор YASNO Сергей Коваленко сказал, что Украина сможет отказаться от света по графику не раньше конца марта 2023 года, если зима и весна пройдет в стабилизационных графиках.

5 декабря страна-агрессор совершила новый массированный ракетный удар по Украине. В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что защитники Украины сбили больше 60 из более чем 70 ракет, выпущенных оккупантами.



Сообщалось о повреждениях энергетических объектов в Одесской, Винницкой, Киевской и Николаевской областях.