ВСУ нанесли в Каховке удар по зданию, в котором находились около 200 оккупантов 7 ноября, 15:10 Точное количество ликвидированных оккупантов не известно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украинские военные нанесли удар по расположению российских захватчиков во временно подконтрольной им Каховке Херсонской области.

Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщило в своей сводке Воздушное командование ВСУ.

Там рассказали, что, согласно имеющимся данным, уничтожено здание, в котором находились около 200 оккупантов.

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В результате удара противник понес существенные потери, однако точное количество убитых и раненых российских военных на данное время не известно.

«Последствия враг тщательно скрывает, в городе усилен административно-полицейский режим и давление на местное население», — говорится в сообщении.

В свою очередь в Генеральном штабе отметил, что на сегодняшний день российские войска и их коллаборанты организовали в Каховке массовые репрессии, целью которых является поиск украинских диверсантов и местных жителей, корректирующих удары ВСУ.

Оккупанты вывозят задержанных в Горностаевку, где подвергают пыткам, чтобы выбить показания.