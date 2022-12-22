В Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Штепы, он сгорел заживо — Хлань

22 декабря, 16:17
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Город Каховка (Фото:Каховская городская территориальная община)

Город Каховка (Фото:Каховская городская территориальная община)

Во временно оккупированной Каховке подорвали автомобиль коллаборанта Андрея Штепы, которого россияне назначили «главой» сел Любимовка и Васильевка Каховского района, сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань.

Других подробностей он не раскрыл, но уточнил, что убитым был мужчина с позывным Шнырь — такое же прозвище у Штепы.

«По предварительной информации, коллаборант, которого взорвало в Каховке в районе „девушки в шинеле“ (памятник — ред.), — это Шнырь (прозвище коллаборанта Андрея Штепы — ред)», — написал Хлань.

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Российские оккупанты в Telegram-каналах подтверждают смерть Штепы. По их данным, он сгорел заживо в результате взрыва автомобиля.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Каховка Коллаборант Подрыв автомобиля Война России против Украины

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