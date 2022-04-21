В Каховке оккупанты отпустили двух горожан, которых держали 10 дней 21 апреля, 04:54 Цей матеріал також доступний українською Геннадий Мурашкин, которого освбодили оккупанты (Фото:facebook.com/permalink)

В городе Каховка Херсонской области оккупанты отпустили двух местных жителей. Их задержали 11 апреля.

Об этом сообщили в Каховской городской территориальной общине.



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«Домой вернулся Геннадий Мурашкин, которого 11.04 вместе с сыном из своего дома забрали военные РФ. Неизвестна судьба еще одного каховчанина Лотанюка Василия, которого забрали 02.04, и местонахождение его до сих пор неизвестно», — говорится в сообщении.

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Как сообщалось, в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток людей, не согласных с оккупацией. В городе угоняют активистов с проукраинской позицией.

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