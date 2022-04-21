В Каховке оккупанты отпустили двух горожан, которых держали 10 дней

21 апреля, 04:54
Цей матеріал також доступний українською
Геннадий Мурашкин, которого освбодили оккупанты (Фото:facebook.com/permalink)

Геннадий Мурашкин, которого освбодили оккупанты (Фото:facebook.com/permalink)

Поддержи НВ

В городе Каховка Херсонской области оккупанты отпустили двух местных жителей. Их задержали 11 апреля.

Об этом сообщили в Каховской городской территориальной общине.

Война России против Украины — главные события 20 апреля

«Домой вернулся Геннадий Мурашкин, которого 11.04 вместе с сыном из своего дома забрали военные РФ. Неизвестна судьба еще одного каховчанина Лотанюка Василия, которого забрали 02.04, и местонахождение его до сих пор неизвестно», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:
В Новой Каховке произошла перестрелка между боевиками ОРДЛО и российскими оккупантами — Ким

Как сообщалось, в Херсоне появился аналог донецкой Изоляции для пыток людей, не согласных с оккупацией. В городе угоняют активистов с проукраинской позицией.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оккупант Херсонская область Каховка Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X