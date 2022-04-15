В Каховке погибли люди, вышедшие посмотреть на уничтожение ракеты РФ — территориальная громада 15 апреля, 13:53 Цей матеріал також доступний українською Ракета была перехвачена над поселком Плодовое (Фото:Воздушное командование Восток)

В пятницу, 15 апреля, в Каховке Херсонской области от осколочных ранений, полученных в результате падения российской ракеты, уничтоженной украинской системой ПВО, погибли два человека.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщили в пресс-службе территориальной громады.

«Пятеро гражданских жителей с ранениями поступили в Каховскую городскую больницу. Двое убитых, трое раненых (из них один в тяжелом состоянии в реанимации, двое — средней тяжести). У всех ранения от осколков… Сбили над Плодовым ракету, местные вышли посмотреть и вот следствие», — говорится в сообщении.

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