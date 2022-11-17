В Каховке оккупанты минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи — Генштаб 17 ноября, 07:00 В Каховском районе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия (Фото:Мост)

В Каховке Херсонской области российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 17 ноября.

Кроме того, в Каховском районе российские оккупанты усилили фильтрационные меры после того, как украинские силы эффективно ударили по российским позициям.

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На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

В оперативном командовании Юг сообщали, что логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.

