В Каховке оккупанты минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи — Генштаб
В Каховском районе оккупанты усилили фильтрационные мероприятия (Фото:Мост)
В Каховке Херсонской области российские захватчики минируют объекты инфраструктуры и уничтожают вышки сотовой связи.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 17 ноября.
Кроме того, в Каховском районе российские оккупанты усилили фильтрационные меры после того, как украинские силы эффективно ударили по российским позициям.
На прошлой неделе РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
В оперативном командовании Юг сообщали, что логистика оккупантов на левом берегу Днепра находится под огневым контролем ВСУ.