В Каховке диспансер перестал обслуживать людей, чтобы лечить оккупантов 17 января, 04:31 Больница (иллюстративная фотография) (Фото:Юрий Тынный)

Во временно оккупированной Каховке Херсонской области медицинское учреждение перестало обслуживать гражданских лиц. Его перепрофилируют для лечения оккупантов завезенными из РФ медиками.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«Увлеченный россиянами противотуберкулезный диспансер в г. Каховка Херсонской области перестал обслуживать гражданских. Там обустраивают госпиталь для лечения российских военных. Для предоставления услуг привлекают российских врачей, системно привозимых на временно оккупированные территории Украины. В частности, новая группа из 30 медиков прибыла в Михайловскую многопрофильную больницу в Запорожской области», — говорится в сообщении.

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В ЦНС добавили, что находящиеся на ТОТ больницы получили распоряжение относительно приоритетного обслуживания российских военных.

"Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам. Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность среди гражданского населения существенно растет», – говорится в сообщении.

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