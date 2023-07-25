В оккупированной Каховке прогремели 30 мощных взрывов, россияне понесли значительные потери — советник мэра
25 июля в Каховке прогремели мощные взрывы (Фото:.me/andriyshTime)
Во вторник, 25 июля, в оккупированной Каховке прогремели десятки мощных взрывов, российские оккупанты понесли значительные потери.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
Чиновник заявил, что ВСУ метко пересказали оккупанту «доброе утро» не менее 30 раз.
По его словам, оккупанты жалуются, что понесли значительные потери.
Генштаб сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.