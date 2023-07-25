В оккупированной Каховке прогремели 30 мощных взрывов, россияне понесли значительные потери — советник мэра

25 июля, 08:51
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25 июля в Каховке прогремели мощные взрывы (Фото:.me/andriyshTime)

25 июля в Каховке прогремели мощные взрывы (Фото:.me/andriyshTime)

Во вторник, 25 июля, в оккупированной Каховке прогремели десятки мощных взрывов, российские оккупанты понесли значительные потери.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Чиновник заявил, что ВСУ метко пересказали оккупанту «доброе утро» не менее 30 раз.

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По его словам, оккупанты жалуются, что понесли значительные потери.

Видео дня

Генштаб сообщал, что в Украине за минувшие сутки ликвидировали 600 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 243 тысячи военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Бунт Частная военная компания Вагнера Алексей Резников Война России против Украины

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