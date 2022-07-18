В Кадиевке прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами — видео 18 июля, 13:19 В Кадиевке взорвались склады с боеприпасами (Фото:Кадр видео Стратком ВСУ/Telegram)

В ночь на понедельник, 18 июля, в оккупированной Кадиевке Луганской области снова прогремели взрывы на складах боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram.

«Параллельно с возгоранием «склада селитры и гуманитарки» в Новой Каховке, во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание «не состава БК и ГСМ», — говорится в сообщении.

Видео дня

Стратком ВСУ также публикует видео с места взрывов.

Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.

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