В Кадиевке прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами — видео

18 июля, 13:19
В Кадиевке взорвались склады с боеприпасами (Фото:Кадр видео Стратком ВСУ/Telegram)

В Кадиевке взорвались склады с боеприпасами (Фото:Кадр видео Стратком ВСУ/Telegram)

В ночь на понедельник, 18 июля, в оккупированной Кадиевке Луганской области снова прогремели взрывы на складах боеприпасов российских оккупантов.

Об этом сообщает Стратегическое командование ВСУ в Telegram.

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«Параллельно с возгоранием «склада селитры и гуманитарки» в Новой Каховке, во временно оккупированной Кадиевке также произошло самовозгорание «не состава БК и ГСМ», — говорится в сообщении.

Видео дня

Стратком ВСУ также публикует видео с места взрывов.

Ранее сообщалось, что утром 18 июля в Новой Каховке Херсонской области прогремели взрывы на вражеских складах с боеприпасами.

https://www.youtube.com/embed/R2WWgcqt9N8
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Боеприпасы Склад Взрывы боеприпасов Война России против Украины

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