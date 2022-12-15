«Бавовна» в Кадиевке. В Луганской области прогремел взрыв на базе оккупантов — видео 15 декабря, 10:17 Взрыв на базе оккупантов (Фото:t.me/AFUStratCom)

Ночью в четверг, 15 декабря, в Кадиевке Луганской области прогремел взрыв на базе оккупантов.

Об этом сообщил Стратком ВСУ в Telegram.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в эфире телемарафона, что за последнюю неделю на оккупированной территории Луганской области «бавовна» проходит почти через день.

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«Это в основном казармы или склады с боекомплектами. В Кадиевке „бавовна“ была как раз в месте расположения личного состава», — сказал Гайдай.

10 декабря российские оккупанты заявили об ударе Сил обороны Украины по частной гостинице в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области.

Речь идет о Гостевом доме Жданова, в котором находились члены ПВК Вагнер.