«Бавовна» в Кадиевке. В Луганской области прогремел взрыв на базе оккупантов — видео

15 декабря, 10:17
Поделиться:
Взрыв на базе оккупантов (Фото:t.me/AFUStratCom)

Взрыв на базе оккупантов (Фото:t.me/AFUStratCom)

Ночью в четверг, 15 декабря, в Кадиевке Луганской области прогремел взрыв на базе оккупантов.

Об этом сообщил Стратком ВСУ в Telegram.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил в эфире телемарафона, что за последнюю неделю на оккупированной территории Луганской области «бавовна» проходит почти через день.

Видео дня

Читайте также:
«Второго Мариуполя не будет». Как будет развиваться новое контрнаступление ВСУ на юге Украины — объясняет аналитик CIT

«Это в основном казармы или склады с боекомплектами. В Кадиевке „бавовна“ была как раз в месте расположения личного состава», — сказал Гайдай.

10 декабря российские оккупанты заявили об ударе Сил обороны Украины по частной гостинице в городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области.

Речь идет о Гостевом доме Жданова, в котором находились члены ПВК Вагнер.

https://www.youtube.com/watch?v=65WeHPnK1Tk
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X