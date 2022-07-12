В оккупированной Кадиевке горят скопления вражеской техники

12 июля, 13:09
В Кадиевке горит вражеская техника (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В Кадиевке горит вражеская техника (Фото:Сергей Братчук/Telegram)

В оккупированном городе Кадиевка Луганской области горит военная техника российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Утром в оккупированной Кадиевке высокоточно отработали по скоплению техники орков возле местной школы. Горят 3 разных скопления техники», — написал он.

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По данным Стратегического командования ВСУ, также горит штаб российских оккупантов.

В ночь на вторник, 5 июля, в оккупированной Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области прогремели мощные взрывы.

Сообщалось, что ВСУ уничтожили вражеский склад с боекомплектами в Кадиевке, расположенный в районе ЖБИ.

Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная — Северодонецк — Лисичанск — Бахмут.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Военная техника Война России против Украины

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