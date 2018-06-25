25 июня 2018, понедельник

В яхт-клубе в Николаеве утонула 14-летняя школьница, которая прыгнула с пирса не умея плавать

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Спасатели нашли тело ребенка
Фото: ГСЧС

Спасатели нашли тело ребенка

В понедельник, 25 июня, в районе яхт-клуба в Заводском районе Николаева после прыжка с пирса утонула 14-летняя школьница.

"Установлено, что девочка отдыхала на берегу реки с родителями и друзьями. На предложение подростка пойти прыгнуть с пирса откликнулась, но сообщила, что не умеет плавать. Сначала села на край пирса, но все же решилась и прыгнула в воду. Почти сразу девушка пошла на дно. Люди, которые видели это своими глазами, позвонили по экстренным номерам", - рассказали в ГСЧС.

Как сообщается, после поисков спасатели достали девушку из воды и передали медикам, которые констатировали смерть.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на Южном Буге утонули мужчина с внуком.

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