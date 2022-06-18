В Изюмском районе оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие 18 июня, 19:06 Цей матеріал також доступний українською Пожар в результате обстрелов РФ в Харькове. 17 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:t.me/DSNS_Kharkiv)

В Изюмском районе Харьковской области 18 июня оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие.

В результате обстрела возник пожар, сообщает Суспільне.

В сообщении отмечается, что местные жители сообщают о столбе дыма на месте происшествия.

Информацию об обстреле Суспільному подтвердил глава Донецкой территориальной общины Анатолий Ноздрачев.

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«В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии», - отметил он.

В субботу, 18 июня, оккупанты также обстреляли жилые кварталы Индустриального района Харькова. Саперы ГСЧС обезвредили после этого остатки вражеских боеприпасов.

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