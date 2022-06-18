В Изюмском районе оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие

18 июня, 19:06
Цей матеріал також доступний українською
Пожар в результате обстрелов РФ в Харькове. 17 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:t.me/DSNS_Kharkiv)

Пожар в результате обстрелов РФ в Харькове. 17 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:t.me/DSNS_Kharkiv)

В Изюмском районе Харьковской области 18 июня оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие.

В результате обстрела возник пожар, сообщает Суспільне.

В сообщении отмечается, что местные жители сообщают о столбе дыма на месте происшествия.

Информацию об обстреле Суспільному подтвердил глава Донецкой территориальной общины Анатолий Ноздрачев.

Видео дня

«В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии», - отметил он.

В субботу, 18 июня, оккупанты также обстреляли жилые кварталы Индустриального района Харькова. Саперы ГСЧС обезвредили после этого остатки вражеских боеприпасов.

https://www.facebook.com/MNSKHARKIV/posts/pfbid0NC1s5wDB9tq3ngNSa84WQgjtUSWftV5FfwcZAT5bPNggHxs7UCTHftdcPSmPuYAdl
Редактор: Анастасия Одинцова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Изюм Обстрел Харьковская область Российско-украинская война Пожежа Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X