В Изюмском районе оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие
Пожар в результате обстрелов РФ в Харькове. 17 апреля 2022 года (иллюстративное фото) (Фото:t.me/DSNS_Kharkiv)
В Изюмском районе Харьковской области 18 июня оккупанты обстреляли газоперерабатывающее предприятие.
В результате обстрела возник пожар, сообщает Суспільне.
В сообщении отмечается, что местные жители сообщают о столбе дыма на месте происшествия.
Информацию об обстреле Суспільному подтвердил глава Донецкой территориальной общины Анатолий Ноздрачев.
«В настоящее время спасатели тушат пожар, масштаб и подробности впоследствии», - отметил он.
В субботу, 18 июня, оккупанты также обстреляли жилые кварталы Индустриального района Харькова. Саперы ГСЧС обезвредили после этого остатки вражеских боеприпасов.
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