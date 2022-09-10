«Путин и генералы их кинули». В Изюме российские войска попали в котел — Бутусов

10 сентября, 22:25
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Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Подразделения нескольких дивизий Вооруженных сил РФ не успели выйти из города Изюм в Харьковской области и попали в окружение, сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.

«Все российские военнослужащие, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а сопротивляющихся последовательно и аккуратно уничтожают так, чтобы избежать собственных жертв», — написал Бутусов.

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Как доказательство журналист показал фотографию уничтоженного на улицах города российского танка Т-72Б3.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/pfbid02CM7RcbRCbmpiCvbcsPKzwUdnf4SoVPgu3rTsrtmPY4Yjm7oQJYPBhaGDb7KN3jUwl

29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.

9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.

Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея и Купянск.

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября ВСУ освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Изюм Харьковская область Юрий Бутусов Война России против Украины

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