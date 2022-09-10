«Путин и генералы их кинули». В Изюме российские войска попали в котел — Бутусов
Российские оккупанты в Украине (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Подразделения нескольких дивизий Вооруженных сил РФ не успели выйти из города Изюм в Харьковской области и попали в окружение, сообщает журналист Юрий Бутусов в Facebook.
«Все российские военнослужащие, бросающие оружие, сразу передаются нашим спецслужбам для обмена пленными, а сопротивляющихся последовательно и аккуратно уничтожают так, чтобы избежать собственных жертв», — написал Бутусов.
Как доказательство журналист показал фотографию уничтоженного на улицах города российского танка Т-72Б3.
29 августа в оперативном командовании Юг сообщили, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины.
9 сентября в ОК Юг сообщили, что ВСУ продвинулись на некоторых участках от двух до нескольких десятков километров и пообещали позже сообщить, какие именно населенные пункты были освобождены.
Также идет деоккупация украинских территорий на восточном направлении. 1 сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области, среди которых Балаклея и Купянск.
10 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября ВСУ освободили уже около 2 тысяч квадратных километров нашей территории.
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