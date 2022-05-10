В оккупированном Изюме под завалами дома нашли тела 44 погибших
Под завалами дома в Изюме нашли тела 44 погибших (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)
Во временно оккупированном Изюме Харьковской области из-под завалов пятиэтажного дома обнаружили тела 44 погибших мирных жителей.
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Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, дом был уничтожен российскими оккупантами в первой декаде марта.
«Это очередное ужасное военное преступление российских оккупантов против мирного населения. Мы фиксируем каждый, и за каждый они заплатят», — написал он.
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