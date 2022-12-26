В Изюме появились улицы Шухевича, Черновола, Лукьяненко и погибшего журналиста Махова 26 декабря, 20:49 В Изюме продолжают переименовывать улицы (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В освобожденном Изюме Харьковской области переименовали еще 19 топонимов, связанных с СССР и Россией.

Соответствующее распоряжение подписал начальник Изюмской ГВА Валерий Марченко, сообщил в Facebook заместитель городского головы Владимир Мацокин.

"Увековечиваем и запечатлеваем в памяти имена изюмчан, погибших на этой войне. Свои достойные места в местной топонимике получают выдающиеся украинцы Вячеслав Черновол, Диана Петриненко, Валерий Лобановский, Роман Шухевич, Левко Лукьяненко. Отдаем уважение новейшим городам-героям Украины. Стив Джобс и Голда Меир – их имена также украсят наш город", - написал Мацокин.



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Он также опубликовал само распоряжение, согласно которому ул.Алябьева стала ул.Валерия Лобановского, вл.Владимира Высоцкого - ул.Стива Джобса, ул.Александра Островского - ул. Александра Махова (журналиста, погибшего во время боевых действий неподалеку от Изюма в начале мая), ул."Совхоз "Изюмский" - ул.Мариупольской, ул. 8 марта - ул.Ирпенской, ул.Черняховского - ул.Бучанской, ул.Панфилова - ул.Голды Мейер и т.д.



Это уже третья волна переименования после деоккупации города. Ранее в Изюме было переименовано 43 топонима.