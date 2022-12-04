В честь Мазепы, Бандеры и Ратушного. В Изюме переименовали улицы, названия которых связаны с РФ и СССР

В Изюме переименовали улицы, связанные с РФ и СССР (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В Изюме Харьковской области переименовали 22 топонима, связанных с РФ и СССР. Там появятся улицы Мазепы, Бандеры, Петлюры, а также киевского активиста Романа Ратушного, который погиб в июне 2022 года, защищая Изюмщину.