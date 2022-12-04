В честь Мазепы, Бандеры и Ратушного. В Изюме переименовали улицы, названия которых связаны с РФ и СССР

4 декабря, 10:24
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В Изюме переименовали улицы, связанные с РФ и СССР (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В Изюме переименовали улицы, связанные с РФ и СССР (Фото:Андрей Ермак / Telegram)

В Изюме Харьковской области переименовали 22 топонима, связанных с РФ и СССР. Там появятся улицы Мазепы, Бандеры, Петлюры, а также киевского активиста Романа Ратушного, который погиб в июне 2022 года, защищая Изюмщину.

Соответствующее решение приняла топонимическая комиссия города, сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин.

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Улица Московская в Изюме теперь улица Ивана Мазепы. Улица Пушкинская — улица Степана Бандеры. Площадь Революции — площадь Героев Крут. Улица Ломоносова — улица Романа Ратушного. Улица Пролетарская — улица Лондонская. Улица Горького — улица Виталия Смолярова. Улица Тургенева — улица Джохара Дудаева. Улица Суворова — улица Симона Петлюры. Улица Волоха — улица Гетьмана Полуботка. Улица Камчатская — улица Аляски.

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Мацокин пообещал предоставить полную информацию после принятия соответствующего решения главой военной администрации.

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В Киеве появится улица имени Романа Ратушного
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Редактор: София Лазарова

Теги:   СССР Изюм Харьковская область Изюм-Харьков Переименование Война России против Украины топонимика Роман Ратушный деоккупация

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