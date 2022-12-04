В честь Мазепы, Бандеры и Ратушного. В Изюме переименовали улицы, названия которых связаны с РФ и СССР
В Изюме переименовали улицы, связанные с РФ и СССР (Фото:Андрей Ермак / Telegram)
В Изюме Харьковской области переименовали 22 топонима, связанных с РФ и СССР. Там появятся улицы Мазепы, Бандеры, Петлюры, а также киевского активиста Романа Ратушного, который погиб в июне 2022 года, защищая Изюмщину.
Соответствующее решение приняла топонимическая комиссия города, сообщил заместитель городского головы Владимир Мацокин.
Улица Московская в Изюме теперь улица Ивана Мазепы. Улица Пушкинская — улица Степана Бандеры. Площадь Революции — площадь Героев Крут. Улица Ломоносова — улица Романа Ратушного. Улица Пролетарская — улица Лондонская. Улица Горького — улица Виталия Смолярова. Улица Тургенева — улица Джохара Дудаева. Улица Суворова — улица Симона Петлюры. Улица Волоха — улица Гетьмана Полуботка. Улица Камчатская — улица Аляски.
Мацокин пообещал предоставить полную информацию после принятия соответствующего решения главой военной администрации.