В освобожденном Изюме отсутствуют свет, вода и связь — мэр 13 сентября, 06:44 Поврежденный мурал на площади им. Джона Леннона в Изюме (Фото:Max Strel via Facebook)

В недавно освобожденном от оккупантов Изюме отсутствует электроснабжение, вода и связь. Не менее недели потребуется специалистам, чтобы включить электроэнергию.

Об этом рассказал городской голова Изюма Валерий Марченко в интервью Главкому.



«В настоящее время нет ни света, ни воды, ни связи. Когда дадут свет, будет вода. Вопрос времени, не меньше недели, нужно специалистам, чтобы включить электроэнергию», — сказал мэр.

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По его словам, украинские военные устанавливают Starlink и раздают WiFi. Местные жители могут приходить к точкам, где есть связь и звонить по телефону родным.

Марченко уверяет, что гуманитарная ситуация в Изюме – не критическая.

"С сегодняшнего дня (понедельник, 12 сентября) областная администрация организует конвои с гуманитаркой в город. В настоящее время военные занимаются зачисткой. За ними будут ходить пиротехники, которые прочешут весь город и будут искать взрывоопасные предметы», — отметил он.

Марченко прогнозирует "с вероятностью 90%", что с отоплением в многоэтажках Изюма будут очень большие проблемы.

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из уволенного Изюма.

Агентство Reuters писало, что потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима с тех пор, как в марте российские войска были отвергнуты из Киевской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе . Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 6000 кв. км.

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