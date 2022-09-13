В освобожденном Изюме отсутствуют свет, вода и связь — мэр

13 сентября, 06:44
Поделиться:
Поврежденный мурал на площади им. Джона Леннона в Изюме (Фото:Max Strel via Facebook)

Поврежденный мурал на площади им. Джона Леннона в Изюме (Фото:Max Strel via Facebook)

В недавно освобожденном от оккупантов Изюме отсутствует электроснабжение, вода и связь. Не менее недели потребуется специалистам, чтобы включить электроэнергию.

Об этом рассказал городской голова Изюма Валерий Марченко в интервью Главкому.

«В настоящее время нет ни света, ни воды, ни связи. Когда дадут свет, будет вода. Вопрос времени, не меньше недели, нужно специалистам, чтобы включить электроэнергию», — сказал мэр.

Видео дня

По его словам, украинские военные устанавливают Starlink и раздают WiFi. Местные жители могут приходить к точкам, где есть связь и звонить по телефону родным.

Марченко уверяет, что гуманитарная ситуация в Изюме – не критическая.

"С сегодняшнего дня (понедельник, 12 сентября) областная администрация организует конвои с гуманитаркой в город. В настоящее время военные занимаются зачисткой. За ними будут ходить пиротехники, которые прочешут весь город и будут искать взрывоопасные предметы», — отметил он.

Марченко прогнозирует "с вероятностью 90%", что с отоплением в многоэтажках Изюма будут очень большие проблемы.

Читайте также:
Из-за действий оккупантов в Изюме погибли по меньшей мере 1000 мирных жителей — депутат

10 сентября командир батальона Свобода Петр Кузык сообщил, что российские оккупанты под натиском украинской армии отступили из Изюма Харьковской области. В этот же день защитники Украины начали публиковать первые видео из уволенного Изюма.

Агентство Reuters писало, что потеря Изюма стала самым тяжелым поражением кремлевского режима с тех пор, как в марте российские войска были отвергнуты из Киевской области.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе . Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что с начала сентября под контроль Украины вернули более 6000 кв. км.

Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Изюм Харьковская область Харьков Изюм-Харьков Война в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X